В России заявили, что страна не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что США обвинила Россию в кибератаках на страны НАТО. Об этом заявила постпред при Североатлантическом альянсе Кэй Бейли Хатчинсон.

Дипломат отметила, что каждая страна НАТО подвергается гибридным атакам России и Китая. Хатчинсон считает, что Америка должна выстроить правильную оборону против хакерских аттак.

При этом представители России заявили, что стана никогда не посягала на кибербезопасность США.

Ранее мы сообщали о том, что в МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле.