Украина не успела выполнить обязательства.

В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле. Встреча глав четырех государств станет возможна только при условии выполнения всех предыдущих обещаний. Об этом "РИА Новостям" рассказал заместитель министра МИД России Андрей Руденко.

Киев, ДНР и ЛНР условились развести военные силы на трех участках соприкосновения. В эти же пункты входит создание новых точек пропуска, закрепление на законодательном уровне "формулы Штайнмайера", обмен удерживаемыми лицами. От чиновников также хотели видеть правовые аспекты признания особого статуса Донбасса и продвижение мер по разминированию территории.

Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить прокомментировал Руденко

Действия сторон предусмотрены "Парижским пакетом" на прошлой встрече во Франции. Политики также договорились ориентировочно встретиться весной 2020 года в Берлине.

Ранее МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке "нормандского формата".

Видео: YouTube/France 24