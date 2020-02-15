Турция в России готова обсудить ситуацию в Идлибе

Дипломаты двух стран снова попытаются решить назревший "сирийский" вопрос.

Следующая встреча представителей дипломатических ведомств России и Турции по вопросу ситуации в сирийском Идлибе состоится 17 февраля в России. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что турецкая сторона "не может стерпеть нападения в Идлибе", из-за этого в Анкаре готовы принять необходимые меры в случае безуспешных дипломатических переговоров.

Ранее мы сообщали о том, что в сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять силовиков пострадали. По данным телеканала NTV, обстрел устроила сирийская армия.

В сирийской провинции обострилась ситуация после того, как военные из России и Турции попытались ввести режим тишины. Террористы, находящиеся на этой местности, усилили атаки, в результате чего пострадали и погибли военные специалисты двух стран.

Видео: YouTube / Al Jazeera English