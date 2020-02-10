В Сирии погибли пятеро турецких военных

Ещё пять человек пострадали.

В сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять силовиков пострадали. Об этом сообщило агентство Anadolu в Twitter.

По данным телеканала NTV, обстрел устроила сирийская армия. При этом, за февраль это второй случай гибели турецких силовиков в Сирии. Под обстрелом 3 февраля погибли 7 военнослужащих и один гражданский специалист.

Боевые действия в Идлибе между сирийскими военными и боевиками активизировались в январе даже после введения режима прекращения огня.

Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации.

Видео: YouTube/ Al Jazeera English