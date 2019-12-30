Гражданские забрали фрагменты снарядов и съемочную аппаратуру.

Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации. Российский центр по примирению в Сирии распространил видеозапись допроса. Мужчина рассказал, что является свидетелем подготовки операции со стороны "Белых касок". Об этом сообщили "РИА Новости".

В обязанности боевика по имени Абу Хамза входила охрана складов в городе Кафер-Хамра. Накануне он видел, как люди из гражданской обороны приехали к нему на склад за коробками. Предположительно они имели отношение к "Белым каскам". Неизвестные взяли фрагменты боеприпасов (ракет и снарядов) и съемочное оборудование. Что конкретно хранилось в помещениях местный житель не знает.

Известно, что Абу Хамза попал в плен из-за незнания региона боевых действий. Его призвали на фронт в районе Рашидина-4, который располагается на юго-западе от Алеппо.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сирия подаст иск против США за хищение нефти.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

