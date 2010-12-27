Власти страны изучают законные возможности разобраться в ситуации.

Сирия подаст иск против США за хищение нефти. Правительство страны готовит судебный иск против американцев. Их считают причастными к разграблению ресурсов и нарушению суверенитета САР. Об этом заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

По словам чиновницы, сейчас власти решают, какие законные меры могут быть приняты на международном уровне. Основной задачей станет освобождение территории Сирии от американского и другого присутствия. Сейчас бойцы из США находятся на юге государства, а также востоке. По словам руководства, военные помогают защищать местное население от курдских формирований, а также охраняют нефтяные месторождения.

Ранее Piter.tv писал о том, что российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии.

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