Теперь русские контролируют район Телль-Самин.

Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии и подняла там флаг РФ. Он находится в здании бывшей школы. Ранее точку в поселке Телль-Самин (26 км от бывшей "столицы" террористов) покинули бойцы из США. Об этом сообщили "РИА Новости". Район считается стратегическим, так как находится на перекрестке дорог. Они связывают город Ракка с центром и севером страны, городами в пойме Евфрата.

К исходу дня подразделение будет размещено прокомментировал офицер ВП Арман Мамбетов

Военные отмечают, что уже с сегодняшнего дня будут осуществлять патрулирование территории. Основной задачей сил станет обеспечение безопасности мирный жителей. Россияне заявили, что пока контроль за зоной осуществляли американцы, боевикам удавалось провозить через нее оружие и боеприпасы.

Ранее Piter.tv писал о том, что российскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотники.

Видео: YouTube/Military Forces XXI Century