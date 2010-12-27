Российскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотники

Все нападения были успешно отражены.

В Сирии атаковали российскую военную авиабазу Хмеймим. Нападение было совершено беспилотными летательными аппаратами, сообщил пользователь Twitter @QalaatAlMudiq.

Отмечается, что беспилотники несколько раз направлялись на Хмеймим и сирийскую авиабазу Хама, однако все атаки были отражены. Атака произошла после ударов авиации Израиля по целям в пригороде Дамаска. Есть информация, что были зафиксированы наводки на цели военными США. Атакующие не имели возможности управлять летательными аппаратами из-за весомого расстояния между фронтом и упомянутыми базами, а за пару часов до атаки у сирийской границы заметили американский самолет разведки. Техника могла передать координаты российской и сирийской авиабаз.

Ранее в Сирии успешно испытали российскую С-500.