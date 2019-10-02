В Сирии успешно испытали российскую С-500

Техника прошла проверку на местности.

В Сирии успешно испытали ПВО С-500 "Прометей". В ходе тестирования Министерство обороны России выявило несколько технических неполадок. Их оперативно решили. На данный момент испытания официально признали удавшимися.

В ведомстве пояснили, что перед серийным запуском оружие проходит проверку. Генерал-лейтенант Айтеч Бижев объяснил, что испытания проходят в жестких климатических и технических условиях.

Сирия хорошо подходит для таких испытаний - там всегда жарко, много пыли. Кроме того, РЛС приходится работать в круглосуточном режиме - обстановка в республике неспокойная и зенитчикам надо постоянно поддерживать радиолокационное поле прокомментировал специалист

Ранее Сергей Шойгу заявил, что поставки системы С-500 в войска начнутся в 2020 году. "Прометей" будут эксплуатировать около 25 лет. ПВО способна поразить цель на расстоянии 481,2 километров. На данный момент этот показатель на 80 километров дальше, чем у любой другой существующей системы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Китае заявили о способности С-500 сбивать метеориты.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Covert Cabal