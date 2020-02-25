Речь идет о предполагаемом вмешательстве в выборы президента США в 2020 году.

Сенаторы-демократы призывают к новым санкциям в отношении России. Они призывают наказать РФ и Владимира Путина за предполагаемое вмешательство в выборы президента в 2020 году. Об этом сообщили журналисты из Axios.

Делать что-то меньшее было бы отречением от вашей ответственности за защиту США отмечают подписавшиеся

Документ направлен лидер партии в сенате Чак Шумер, старший демократ комитет по иностранным делам верхней палаты Роберт Мендес и сенатор Шеррод Браун. Американцы направили соответствующее письмо на имя государственного секретаря Майка Помпео. Документ также получил министр финансов Стивен Мнучин.

Демократы заявили, что существует угроза национальной безопасности и целостности государства. В МИД РФ ранее заявили, что никак не влияли на ход выборов в США. Андрей Крутских добавил, что существуют даже доказательства невмешательства России. Однако в Белом доме мешают обнародованию документов.

Ранее Пушков отреагировал на слова Трампа о мире между Россией и Украиной.