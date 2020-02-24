Пушков отреагировал на слова Трампа о мире между Россией и Украиной

Он задался вопросом, что президент Америки сделал для этого.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова Дональда Трампа о примирении России и Украины. Своим мнением он поделился в Twitter.

Комментируя заявление президента США, Пушков задался вопросом, что тот сделал для установления мира между РФ и Украиной. "Оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?". Политик добавил, что "в отсутствие действий слова мало что значат", и заявление Трампа прямое тому подтверждение.

Трамп сделал соответствующее заявление накануне перед отлетом в Индию. Ранее президент России Владимир Путин призвал людей не забывать об общности РФ и Украины.

Отношения между Россией и западными странами ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Власти Украины, США и ЕС возложили ответственность за конфликт на Россию и ввели санкции против нее.

Ранее Путин рассказал об оснащении армии и флота "оружием будущего".

Видео: YouTube / Совет Федерации