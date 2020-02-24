Путин рассказал об оснащении армии и флота "оружием будущего"

По словам президента, многие виды российского оружия не имеют аналогов в мире.

Владимир Путин заявил, что Россия продолжит укреплять армию и флот, внедряя современное оружие и технику. Такое заявление президент сделал во время выступления на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества, пишут РИА Новости.

Глава государства отметил, что новейшее вооружение планируется направлять во все рода войск, в том числе лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы.

Путин подчеркнул, что многие виды российского оружия не имеют аналогов в мире. Он отметил, что по ряду перспективных образцов, а это фактически "оружие будущего", Россия перешла от этапа испытаний к постановке на боевое дежурство в режим постоянной готовности. Все эти виды вооружения обеспечат безопасность страны на долгое время.

Ранее Путин рассказал о предотвращении сирийской угрозы для РФ.

Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin