Путин рассказал о предотвращении сирийской угрозы для РФ

Глава государства выступил с речью в честь Дня защитника отечества.

Войска России уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки, чем предотвратили угрозы для страны. Об этом во время концерта ко Дню защитника Отечества заявил президент Владимир Путин.

Глава РФ отметил, что безопасность России находится в надёжных руках. Он добавил, что военнослужащие страны постепенно наращивают своё воинское мастерство в ходе стратегических учений и тренировок, марш-бросков.

Путин поблагодарил солдат за высокий профессионализм и силу духа во время боевых действий в Сирии.