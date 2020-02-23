Путин рассказал о предотвращении сирийской угрозы для РФ

Войска России уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки, чем предотвратили угрозы для страны. Об этом во время концерта ко Дню защитника Отечества заявил президент Владимир Путин.
Глава РФ отметил, что безопасность России находится в надёжных руках. Он добавил, что военнослужащие страны постепенно наращивают своё воинское мастерство в ходе стратегических учений и тренировок, марш-бросков.
Путин поблагодарил солдат за высокий профессионализм и силу духа во время боевых действий в Сирии.
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