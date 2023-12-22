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В здании администрации Центрального района проходит голосование за объект, который будет благоустроен

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В голосовании участвуют два сквера. Речь идет о Калужском и Днепропетровском.

В здании администрации Центрального района сейчас проходит голосование за объект, который  благоустроят по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщили  впресс-службе администрации Центрального района.

В голосовании участвуют два сквера: Калужский и Днепропетровский. В здании администрации работают волонтеры, которые смогут ответить на любые вопросы жителей о планируемых работах. Отметим, что стойка для регистрации находится рядом с центром услуг "Открытый район". Свой голос можно отдать во вторник, среду и четверг с 15:30 до 18:00. 

На проект, который выберет большинство, выделят средства. В сквере благоустроят зону отдыха. Работы пройдут в следующем году.

Отметим, что в 2024 году пройдет благоустройство территорий: Южная часть сквера вблизи дома 55 на Кирочной улице, сквер Ягужинского, территории на пересечении Кирочной и Новгородской.

Ранее мы писали, что в Петербурге до конца августа 2024 года планируют благоустроить Линейный парк.

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ

 

Теги: голосование, днепропетровский сквер, калужский сквер, формирование комфортной городской среды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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