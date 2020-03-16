Он заключил, что конституционные поправки не противоречат главному закону страны.

Конституционный суд признал законным "обнуление" сроков Путина. Он заключил, что поправки не противоречат главному закону страны. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Законопроект поступил на рассмотрение 14 марта. Ранее Владимир Путин заявил, что "обнуление" президентских сроков возможно только с согласия Конституционного суда.

Поправку об "обнулении" внесла депутат Госдумы и первая женщина в космосе Валентина Терешкова.

Ранее большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году.