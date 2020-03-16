57% опрошенных готовы еще раз проголосовать за Путина, если КС одобрит обнуление президентских сроков.

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году (57%). Это станет возможным, если Конституционный суд даст возможность действующему президенту на обнуление сроков правления. Еще 33% респондентов ответили, что не допускают возможности голосовать за Путина, а 10% опрошенных затруднились ответить на вопрос. Такие данные передают аналитики из исследовательской компании Инсомар. Специалисты провели телефонный социологический опрос среди 2 тысяч человек.

Также 44% россиян ответили, что в курсе предложенной Валентиной Терешковой инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Еще 31% опрошенных заявили, что слышали об этом поверхностно, а 25% людей слышат об этом в первый раз. Наибольшую осведомленность показали пожилые россияне в возрасте от 60 лет и старше.

Ранее Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков.