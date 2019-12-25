Следить за соблюдением изоляции поселений Ленобласти будут добровольные народные дружинники

Изоляция необходима для борьбы с распространением коронавируса.

Добровольные народные дружинники будут содействовать контролю за въездом и выездом в населенные пункты Ленобласти. Губернатор Александр Дрозденко попросил их осуществлять дежурство на собственном транспорте, сообщила пресс-служба правительства области.

Для проверки дружиннику нужно иметь при себе паспорт с пропиской или иной документ, который подтверждает, что он может находиться в данном населенном пункте.

На данный момент Ленобласть разделена на 220 квадратов. По словам Дрозденко, каждый из них контролируется. Такая мера должна обеспечить изоляцию населенных пунктов и помешать распространению COVID-19.

Ранее стало известно, что Мурино закроют на въезд и выезд из-за коронавируса.

Фото: vk.com/v9kino