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В Ленобласти на блокпостах могут появится сотрудники ГИБДД с тепловизорами
Сегодня, 17:19
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IRINA_CHALKINA

В Ленобласти на блокпостах могут появится сотрудники ГИБДД с тепловизорами

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Людей с температурой будут отправлять на самоизоляцию.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что в Ленобласти на блокпостах могут появится сотрудники ГИБДД с тепловизорами. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам губернатора Ленобласти, таким образом у местных жителей будут выявлять повышенную температуру. При необходимости сотрудники ведомств отправят больного либо на самоизоляцию, либо к врачу. 

Напомним, что ранее Дрозденко объявил ограничение въезда или из Мурино в связи с коронавирусной инфекцией. 

Ранее мы сообщали о том, что на выезде из Петербурга дежурят патрули Госавтоинспекции.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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