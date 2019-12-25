Людей с температурой будут отправлять на самоизоляцию.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что в Ленобласти на блокпостах могут появится сотрудники ГИБДД с тепловизорами. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам губернатора Ленобласти, таким образом у местных жителей будут выявлять повышенную температуру. При необходимости сотрудники ведомств отправят больного либо на самоизоляцию, либо к врачу.

Напомним, что ранее Дрозденко объявил ограничение въезда или из Мурино в связи с коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали о том, что на выезде из Петербурга дежурят патрули Госавтоинспекции.

Фото:pixabay