Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что в Ленобласти на блокпостах могут появится сотрудники ГИБДД с тепловизорами. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По словам губернатора Ленобласти, таким образом у местных жителей будут выявлять повышенную температуру. При необходимости сотрудники ведомств отправят больного либо на самоизоляцию, либо к врачу.
Напомним, что ранее Дрозденко объявил ограничение въезда или из Мурино в связи с коронавирусной инфекцией.
Ранее мы сообщали о том, что на выезде из Петербурга дежурят патрули Госавтоинспекции.
Фото:pixabay
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