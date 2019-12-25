Добровольцы разъясняют водителям постановление Александра Дрозденко об ужесточении профилактических мер в Ленобласти.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что на выезде из Петербурга дежурят патрули Госавтоинспекции. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Посты установлены на выезде из города Мурино.

"Автомобилистов останавливают, некоторые машины досматривают", —отмечает корреспондент.

По словам местных жителей, также на постах находятся добровольцы, которые раздают листовки с постановлением губернатора Ленобласти Александра Дрозденко об ужесточении профилактических мер.

"Общался с дежурившим инспектором ГИБДД,выехать и въехать можно ,даже если регистрация не в Мурино ,но по возможности стараться минимизировать въезд и выезд.Так же желательно взять справку с работы с её адресом.Пока что эта мера введена со слов инспектора "На недельку"", —рассказывает местный житель.

Отмечается, что сотрудники ведомств, осуществляющие проверку горожан защищены медицинскими масками.

Ранее мы сообщали о том, что въезд в Кронштадт ограничили.

Фото:Piter.TV, Девяткино online/вк