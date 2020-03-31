Въезд в Кронштадт ограничили. В город впускают только с пропиской

Весь транспорт на въезд останавливается и разворачивается.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, въезд в Кронштадт ограничили. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Транспорт на въезд останавливается и разворачивается.

"Перекрыли въезд в город Кронштадт, стоит пост на въезде в 19 квартал, разворачивают если нет прописки или нет документа что ты работаешь на момент карантина...", —пишут местные жители.

Отмечается, что около 19 квартала образовалась огромная пробка из машин. По словам очевидцев, на постах досматривают автомобили.

При этом в администрации Кронштадтского района изоляцию города опровергли. Однако в Кронштадте все же действуют ограничения. В ведомстве заявили, что инициатором выступает ОМВД района, которое таким образом регулирует внутренний туризм. Для жителей Кронштадта проезд свободный, а у остальных спрашивают цель приезда

Ранее мы сообщали о том, как в Петербурге во время самоизоляции помогают пожилым людям.

Видео:Подслушано в Кронштадте/вк