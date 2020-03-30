Как в Петербурге во время самоизоляции помогают пожилым людям

Волонтеры и фонды пришли на помощь пенсионерам Петербурга и Ленобласти, оказавшимся на строгом карантине. Им покупают продукты и лекарства, развлекают беседами и активностями через интернет.

Более 700 тысяч пожилых людей в Петербурге оказались в зоне риска из-за коронавируса. По данным ВОЗ, у пациентов старше 65 лет болезнь чаще протекает в более тяжелой форме. Сейчас им рекомендовано сидеть дома. В первую очередь, пожилым людям необходимо обеспечить нормальные бытовые условия в самоизоляции. Помочь петербургским пенсионерам вызвались волонтеры и фонды.

Добровольцы движения "Волонтеры-медики" стали курьерами для стариков, находящихся в самоизоляции и предварительно подавших заявку на помощь.

Любую заявку может отправить пожилой человек, позвонив по горячей линии ОНФ – это наши партнеры. Это должен быть человек старше 65 лет, который находится на карантине, на самоизоляции, либо маломобильный человек в следствии вирусной инфекции. Анастасия Роговенко, координатор петербургского отделения "Волонтеры-медики"

Продукты, медикаменты, средства личной гигиены. Средний чек на 600 – 900 рублей, и так каждый день. В пакетах приносят все необходимое, заранее оговаривая, что брать и в каких магазинах покупать.

Уже с девяти утра имеются заявки. То есть в нашей рабочей беседе берешь удобный для себя адрес. Созваниваемся непосредственно с пенсионером, договариваемся по списку, спрашиваем, что хочется, какие предпочитают фирмы продуктов. Милана Чанышева, волонтер, курьер

Волонтер перед каждым походом к пенсионеру надевает маску и перчатки, руки тщательно обрабатывает антисептиком, после чего идет в подъезд.

Передавать продукты из рук в руки нельзя. Ставят у двери и отходят на расстояние в два метра. Суровые методы являются вынужденными.

Совсем недавно пенсионеры получили возможность получать бесплатный сухой паек, изготовленный компанией "Русь". В него входят три вида консервов, один килограмм круп, сахар, чай, кофе, масло и средства личной гигиены. Такой комплект рассчитан на неделю.

"Волонтерам-медикам" помог Общероссийский народный фронт. С их помощью на склад, расположенный на Заозерной улице на прошлой неделе привезли 70 тысяч пайков.

Несмотря на активную поддержку, есть пенсионеры, недовольные сервисом:

В основном, бабушки, которые старенькие. Они жалуются, например, на то, что кто-то что-то забыл. Они позвонили, пожаловались, или им волонтер с первого раза не ответил. Бабушки очень боятся, что их обокрадут. Мошенников боятся. Полина Прокофьева, координатор штаба волонтеров "Волонтеры-Медики"

Из-за пандемии коронавируса без дополнительной поддержки оказались и люди, находящиеся в домах престарелых. Благотворительный фонд "Старость в Радость" планирует спасти стариков от одиночества при помощи онлайн-общения.

Сейчас у нас запущена акция "Мы рядом". Каждый человек может стать видео-волонтером и передавать приветы пожилым людям. Мы это можем сделать как онлайн-встречу. Можно спеть песню, можно рассказать историю или провести экскурсию по своему городу. Наталья Бетехтина, куратор проектов благотворительного фонда "Старость в радость" в СПБ и ЛО.

Общественники напоминают, что сейчас как никогда важно позаботиться о пожилых людях, находящихся рядом: о родственниках и знакомых. Необходимо рассказать им о вирусе и обязаться помочь морально в случае возникновения симптомов. Главное в таком возрасте – не падать духом:

Чтобы человек сначала все равно сообщил вам, потому что он переживает. Это снимет его тревогу. Вы возьмете за него ответственность и тем самым его успокоите. Это будет для него намного важнее, чем сразу вызвать врача на дом и переживать потом, что будет происходить. Наталья Бетехтина, куратор проектов благотворительного фонда "Старость в радость" в СПБ и ЛО.

Видео, фото: Piter.TV