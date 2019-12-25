Александр Дрозденко напомнил участникам акции "Добрый сосед" о мерах безопасности

Все волонтеры и медики должны быть обеспечены масками.

Александр Дрозденко призвал участников акции "Добрый сосед" соблюдать технику безопасности при передаче еды и лекарств. Об этом губернатор упомянул, отвечая на вопросы жителей Ленобласти в эфире телеканала "ЛенТВ24".

Кроме того, Дрозденко заверил, что производство средств индивидуальной защиты в регионе работает в усиленном режиме. Весь медицинский персонал, а также жители и волонтеры должны быть ими обеспечены. Так, в больницы и спецслужбы будет регулярно поставляться 10 000 респираторов и масок.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за коронавируса Волхов закрыт на въезд и выезд с 31 марта.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области.