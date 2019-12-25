Волхов закрыт на въезд и выезд с 31 марта

На границе горда поставлены блокпосты.

Со вторника, 31 марта, жители Волхова могут выезжать за пределы границ города только в случае передвижения к месту работы, командирования и показателям здоровья. Об этом сообщил глава Волховского района Алексей Брицун в своем официальном Instagram-аккаунте.

Решение об ужесточении мер по предотвращению угрозы коронавирусной инфекции было принято к исполнению после совещания с главой 47-ого региона Александром Дрозденко.

Кроме того, в сообществе ВКонтакте "Подслушано Волхов" появились фотографии блокпостов, установленных на выезде из города:

Напомним, что на данной момент COVID-19 обнаружен у троих жителей Волхова. Двое из них вернулись из заграничной поездки.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Ленобласти закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса.

Фото: Instagram / britsunalexey, ВКонтакте / podslushano_volhov