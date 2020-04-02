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Ветслужбы продолжают дезинфицировать Выборг

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Специалистов заметили жители города. 

В Выборге продолжается дезинфекция общественных мест. На этот раз улицы обрабатывает Дезотряд Государственной ветеринарной службы. Информация об этом появилась в сообществе "Интересные события в Выборге" во ВКонтакте.


Напомним, что санобработка в городе началась во вторник, 31 марта. Как и в других районах Ленинградской области, специалисты обработали несколько детских площадок. На следующий день, 1 апреля, комбинатом благоустройства была проведена обработка остановок общественного транспорта. Всего в техническом задании группы числится 65 остановочных комплексов.

Санобработка других территорий Выборга продолжится в ближайшее время.

Ранее мы сообщали о том, что администрация Выборгского района обсудила способы противостояния коронавирусу.

Фото и видео: ВКонтакте / vyborg_interesting

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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