Администрация Выборгского района обсудила способы противостояния коронавирусу

Представители власти и медики отчитались об исполнении принятых мер.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов и глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин провели плановое заседание оперативного штаба по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

В ходе заседания был рассмотрен ряд уже принятых мер и порядок их исполнения. Так, участники обсудили ограничения, введённые в поселке Перово вскоре после выявления зараженного жителя. Напомним, что со вторника, 31 марта, въезд и выезд в Перово и Гончарово ограничены. На границах населенных пунктов выставлено два поста, об ограничениях перемещения предупреждают специальные знаки. Сотрудники правоохранительных органов и представители администрации МО "Гончаровское сельское поселение" ведут разъяснительные работы с жителями. Благодаря ограничению движения по Выборгу и Выборгскому району было отмечено сокращение количества людей, которых необходимо помещать под наблюдение Роспотребнадзора.

Кроме того, представители Выборгской межрайонной больницы сообщили, что в четверга, 2 апреля, будет организована сдача анализов на коронавирус на базе ФАПа в Перово. На данный момент, сдача анализов по личному запросу прекращена: это можно сделать по медицинскому направлению только в том случае, если гражданин вернулся из-за границы или контактировал с путешественниками.

По-прежнему актуальным остаётся вопрос о перемещениях дальнобойщиков, которые вынуждены совершать рейсы за границу. Геннадий Орлов поручил направить письмо Правительству и Роспотребнадзору 47-ого региона с целью принятия решения относительно этих случаев.

Также на заседании подвели итоги рейдов торговых точек, которые проводились на территории Выборгского района, на предмет соблюдения действующего постановления. Так, предписание о временном закрытии получило несколько предприятий. Участники подтвердили, что проверки будут продолжаться: ко всем нарушителям будут применять административные меры.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге начали дезинфекцию остановок общественного транспорта.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО