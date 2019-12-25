Решение вступило в силу с 31 марта.

Поселки Перово и Гончарово закрывают границы

Во вторник, 31 марта, глава Выборгского района Геннадий Орлов подписал постановление о введении ограничительных мер на въезд и выезд в поселках Перово и Гончарово. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Новые правила введены в связи с выявлением первого случая заражения коронавирусной инфекцией на территории района. Напомним, что диагноз был поставлен жителю Перово.

На границах поселков уже организованы контрольно-пропускные пункты. Жители МО "Гончаровскре сельское поселение" будут регулярно получать информацию об изменениях ограничений от представителей правоохранительных органов и администрации.

Отметим, что, согласно постановлению Президента РФ, границы закрытых населенных пунктов можно нарушать только при следованию к месту разрешённой работы, наличии документов, подтверждающих командирование, и по медицинским показателям. При этом, на КПП нужно предъявить удостоверение личности и паспорт.

Лица старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим самоизоляции вне зависимости от места проживания.

Ранее мы рассказывали о том, что Выборгские магазины проверили на соблюдение мер карантина.

Фото: Pixabay