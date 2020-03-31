Выборгские магазины проверили на соблюдение мер карантина

В рейде участвовали представители районной администрации и УМВД

Мероприятие проводилось с целью проверки исполнения предпринимателями постановления правительства Ленинградской области №165 от 30.03.2020 года "О реализации указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206".

Согласно документу, на территории МО "Выборгский район" предписано приостановить работу объектов розничной торговли, в том числе со специализированным ассортиментом алкогольной и табачной продукции.

Исключение составили аптеки, салоны связи, зоомагазины, специализированные объекты, продающие моторное топливо, и предприятия, продающие продукты питания и товары дистанционно.

Ограничение коснулось и бизнеса в сфере услуг – на время действия ограничений они должны быть закрыты. Продолжат свою работу медицинские и социальные организации по уходу за престарелыми людьми и инвалидами. Также не остановят свою деятельность транспортные услуги, услуги по ремонту автотранспорта, ветеринарные, ритуальные услуги и услуги, оказываемые дистанционным способом.

Председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район" Нина Сивицкая сообщила, что период ограничительных мер, согласно Указу Президента, действует с 28 марта по 5 апреля.

Сегодня работающим предприятиям выданы предписания о временном прекращении работы. Если оно не будет исполнено – нарушители будут представлены к административной ответственности. Решение о принятии подобных мер будет принимать оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Постановление "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 26 марта 202 года №206" подписано главой администрации МО "Выборгский район" Геннадием Орловым 30 марта 2020 года.