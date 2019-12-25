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В Выборгском районе выявлен первый случай заболевания коронавирусом
Сегодня, 17:31
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В Выборгском районе выявлен первый случай заболевания коронавирусом

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В Выборгском районе выявлен первый случай заболевания коронавирусом 

Всего по Ленобласти подтвердилось 3 новых случая за сутки.

Во вторник, 31 марта, в Ленинградской области подтвердилось 3 новых случая заболевания инфекцией COVID-19. Один из зараженных – житель поселка Перово Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации. 

Все зараженные, обнаруженные за сутки, недавно прибыли из других стран и находились на самоизоляции, а позже были госпитализированы с проявлением симптомов ОРВИ. Проведенные тесты показали, что больные заразились коронавирусом. Житель Перово переведен на лечение в больницу Кингисеппа.

Оперативный штаб при администрации Выборгского района разрабатывает меры по борьбе с вирусом на территории МО "Гончаровское сельское поселение". Так, в посёлках Перово и Гончарово прошла дезинфекция общественных пространств. Кроме того, планируется ввести ограничения на въезд и выезд из населенного пункта. 

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге прошел рейд по точкам розничной торговли.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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