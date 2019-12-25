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В Выборге прошел рейд по точкам розничной торговли
Сегодня, 14:45
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В Выборге прошел рейд по точкам розничной торговли

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Было устранено несколько нарушений.

Во вторник, 31 марта, представители полиции Выборгского района провели проверку исполнения торговыми предприятиями указа Президента РФ о мерах по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

По словам председателя комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации Нины Сивицкой, по результатам поверки некоторым торговым точкам было выдано предписание о немедленном закрытии.  

В документе сказано, что объект попал в перечень ограничений и должен временно прекратить работу. Если предписание не будет исполнено – по решению оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, такие предприятия будут представлены к административной ответственности.

– отметила Сивицкая

Напомним, что постановление запрещает работу всех объектов розничной торговли, кроме продуктовых магазинов, салонов связи, аптек, зоомагазинов, заправок, служб доставок.

Ранее мы рассказали о том, что глава администрации Выборгского района ужесточил меры самоизоляции.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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