Глава администрации Выборгского района ужесточил меры самоизоляции

Они актуальны для всего региона.

Со вторника, 31 марта, Ленинградская область переходит на режим самоизоляции. Глава Выборгского района Геннадий Орлов подписал новое Постановление о мерах по противодействию COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В постановлении перечислен весь комплекс мер, действующий на территории 47-ого региона. Так, запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты все образовательные учреждения. Детские сады работают в режиме дежурных групп с проведением обязательной дезинфекции помещений. Продолжают работу сотрудники службы ЖКХ, Комитет дорожного хозяйства.

Открытыми остаются продуктовые магазины, аптеки, салоны связи, зоомагазины, заправки и службы доставки. Остальные точки розничной торговли прекращают работу.

Большинство организаций, оказывающих услуги населения, переходят в дистанционный режим работы. Исключение составляют медицинские учреждения и любые услуги, связанные с оказанием помощи нуждающимся.

Кроме того, жители МО "Выборгский район" имеют право на перемещение только в границах поселения. Передвижение детей допускается только в сопровождении взрослых.

Все граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции и не покидать место проживания.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура Выборгского района обсудила меры противостояния коронавирусу.

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