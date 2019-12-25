Прокуратура Выборгского района обсудила меры противостояния коронавирусу

Ленобласть переходит в режим повышенной готовности.

В пятницу, 27 марта, городская прокуратура Выборгского района провела заседание оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В обсуждении также приняли участие представители правоохранительных органов и Роспотребнадзора. Были предложены решения по исполнению мер, введенных Президентом РФ в период с 28 марта по 5 апреля. Замглавы администрации Выборгского района Леонид Пономарев отметил, что для сокращения риска заражения жители обязаны следовать установленным профилактическим нормам. Таким образом, на территории Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности.

Вместе с тем хочу отметить, что не стоит, как преуменьшать, так и преувеличивать масштабы проблемы.<...>Предупреждению угрозы распространения коронавируса уделяется максимум внимания. Работа штаба по предупреждению ввоза на территорию Выборгского района новой коронавирусной инфекции переведена в круглосуточный режим. - пояснил Пономарев

Кроме того, с 28 марта по 5 апреля в Выборгском районе прекращают работу следующие учреждения:

объекты культурно-досугового типа;

заведения общественного питания;

организации бытового обслуживания;

все магазины, кроме продовольственных и аптек.

Работа общественного транспорта будет осуществляться в сокращенном режиме.



Администрация уделит особое внимание безопасности детей и пенсионеров. Образовательные организации прекращают работу с 27 марта по 12 апреля, на этот же период граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. С 6 апреля школьники приступят к обучению в дистанционном формате. Детские сады будут работать только в режиме дежурных групп. Волонтеры окажут помощь пожилым людям и тем, кто находится в группе риска по легочным и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Граждане, недавно прибывшие из-за границы, обязаны уведомить Комитет по здравоохранению о своем возращении на территорию Ленинградской обрати по телефонам "горячей линии": +7(812) 679-60-03, +7(931) 002-03-03.

Ранее мы сообщали о том, что АПК Выборгского района обеспечит продовольственную безопасность населения во время коронавируса.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО