В Выборге волонтеры готовы прийти на помощь пожилым жителям 

Помощь окажут людям старше 65 лет.

В Выборгском районе принимаются меры по оказанию помощи людям, находящимся в изоляции на период распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба МО "Гончаровское сельское поселение".

Оперативных штаб по обработке заявок от нуждающихся был организован на базе МАУ "Дом Молодежи". Для заявителей создана онлайн-база. Тула можно обратиться по вопросам получения продуктов, лекарств, оплаты услуг ЖКХ.

Кроме того, для пожилых и маломобильных граждан во время пандемии доступен телефон федеральной горячей линии ОНФ 8(800) 200-34-11. Все обращения, полученные по нему, также передаются в оперативный штаб. Затем их формируют по спискам и передают главам городских и сельских поселений.

В МО "Город Выборг" заявки людей старше 65 дет обрабатываются службой волонтеров. Каждый из них обеспечен достаточным количеством медицинских масок, перчаток и антисептических средств.

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