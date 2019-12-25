Геннадий Орлов подписал постановление о дополнительных мерах по предотвращению распространения COVID-19

Оно вступило в силу 26 марта.

В четверг, 26 марта, глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов утвердил постановление "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Выборгского района Ленинградской области". Таким образом, все изменения, действующие со вчерашнего дня на территории 47-ого региона, вступили в законную силу.





Напомним, что в субботу, 28 марта, в Ленобласти закроются все учреждения общественного питания, торговые центры, кинотеатры и спортивные клубы.

Продолжат работу только продуктовые магазины, аптеки и магазины стройхозтоваров. Последние могут понадобиться для занятия ремонтом дома или на даче.

Проживание людей по-прежнему будут обеспечивать турбазы, кемпинги, и гостиницы. Однако рестораны и кафе при них будут закрыты, еду постояльцам будут доставлять прямо в номера. Службы доставки будут работать и на остальные точки общественного питания.

Кроме того, в детских садах работа будет вестись только с дежурными группами. Туда отправятся дети, родители которых будут работать с 30 марта по 5 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что на полигоне в Выборгском районе прошли учения по готовности к угрозе эпидемии.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО