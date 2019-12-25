На полигоне в Выборгском районе прошли учения по готовности к угрозе эпидемии

Мероприятия проводятся в соотвествии с решением Владимира Путина.

В четверг, 26 марта, подразделение полка радиационной, химической и биологической защиты начало проверку готовности военнослужащих к условиям массового эпидемиологического заражения. Учения проходят на территории полигона "Кирилловский" под Каменкой. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Участники выполнили спецобработку личного состава, боевой техники и объектов инфраструктуры. Кроме того, служащие РХБЗ собрали с места смоделированной эпидемии образцы почвы, воздуха и воды для дальнейшего определения степени заражения. Район обработки заблокирован, создана полевая лаборатория и госпиталь для зараженных.

Отметим, что проверка готовности воинских частей к условиям эпидемии проводится по решению Верховного главнокомандующего ВС страны Владимира Путина. Завершение учений намечено на 28 марта.

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Фото: Пресс-служба Западного военного округа