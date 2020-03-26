Опрос: жители Выборга - о неделе каникул и профилактике коронавируса

Накануне президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для того, чтобы снизить скорость распространения коронавируса.

Мы провели опрос среди жителей Выборга о том, что они думают о длительных выходных, как планируют их провести и какие меры защиты от коронавируса применяют.

Большинство опрошенных считают, что недельные выходные сыграют положительную роль в целях профилактики коронавирусной инфекции. Но некоторые придерживаются мнения, что это ударит по экономике страны и доходам граждан.

"Я считаю, что это правильно, нужно, чтобы не заразились люди", - считает пенсионерка. "Нужно продлить каникулы хотя бы на две недели, к тому же непонятно? каким категориям граждан адресована данная мера", - сказал один выборжанин.

Удивительно, но несмотря на указ президента, значительная часть опрошенных планирует выйти на работу на следующей неделе. Следовательно, по второму вопросу мнения разделились. Те, кто не выходит на работу, займутся спортом, уедут за город или проведут время с семьей.

"Проведем время с семьей, может уедем за город на дачу", - говорит молодая мать. "Президент объявил значит так нужно, но я буду работать", - поделилась женщина.

По мнению опрошенных, для того, чтобы снизить риск заражения, необходимо часто мыть руки, использовать антисептические средства, избегать мест большого скопления людей.

Видео: Piter.TV