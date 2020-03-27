АПК Выборгского района обеспечит продовольственную безопасность населения во время коронавируса

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в России, сельхозпредприятия вынуждены использовать дополнительные пути защиты производства и продукции

. В пятницу, 28 марта, руководитель АПК администрации Выборгского района Надежда Литвиненко сообщила, как будет работать аграрный комплекс района в период эпидемии коронавируса. По ее словам, все предпринимаемые действия направлены на недопущение посторонних лиц на предприятие, соблюдение мер безопасности работниками предприятий, повышенный контроль безопасности продукции и производства со стороны ветеринарных служб.

Было отмечено, что сельхозпроизводители не уходят на неделю выходных, все предприятия работают непрерывно, так как растения, животные, рыба требуют постоянного ухода.

"Сейчас основная задача – выполнить доктрину продовольственной безопасности, не допустить снижения производственных показателей и обеспечить продовольствием население Выборга", - Надежда Литвиненко, руководитель АПК администрации Выборгского района.

Так же было указано на необходимость бюджетной поддержки со стороны администрации. Несмотря на нынешнюю ситуацию, сельскому хозяйству уделяется большое внимание и меры поддержки сохраняются. В прошлом году помощь всей агропромышленной отрасли региона составила 7,2 млрд. рублей. Предприятия Выборга получили 434 млн. рублей, что в полтора раза больше, чем в 2018 году, что способствует активному развитию фермерского хозяйства в регионе.

В заключение эксперт отметил, что доктрина продовольственной безопасности выполняется в полной мере. Согласно последним сводкам, темпы производства рыбы, мяса, молока, яиц и овощей продолжают расти, по сравнению с прошлым годом.

Видео: Piter.TV