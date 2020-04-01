В Выборге начали дезинфекцию остановок общественного транспорта

Сотрудники комбината благоустройства начали мыть и дезинфицировать остановочные павильоны, чтобы защитить пассажиров от заражения коронавирусной инфекцией.

В среду, 1 апреля, комбинат благоустройства Выборга приступил к антибактериальной обработке остановочных комплексов. Об этом сообщила начальник отдела озеленения и благоустройства Выборга Марина Матвеева. По ее словам, поводом для этих действий стало специальное распоряжение от районной администрации. Документ поступил в профильное ведомство 31 марта.

В нашем техническом задании стоит 65 адресов автобусных павильонов. Из них 3 или 4 просто площадки с урнами. В дальнейшем там будут ставить павильоны. Все павильоны из списка будем обрабатывать. Не только город, но и Кировский поселок, Хельсинское шоссе, район рубероидного завода, - Марина Матвеева, начальник отдела озеленения и благоустройства Выборга.

Для дезинфекции используются специальный антибактериальный раствор, который поставляют медицинские службы. Остановки обрабатываются со всех сторон: внутренние и наружные стены остановки, промежутки между ними, крыша, лавочки, урна и весь периметр остановки. Все работы ведет специально обученная бригада, в ближайшее время будет расширено число работников на данном направлении.





Ситуация с обработкой остановок находится под контролем главы комитета Вячеслава Костенко, который присутствовал при первой обработке.





Напоминаем, что с 28 марта до 5 апреля всем жителям города рекомендуется оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.





Видео: Piter.TV