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В Петербурге вновь выросло число заболевших COVID-19
Сегодня, 11:55
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В Петербурге вновь выросло число заболевших COVID-19

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За последние сутки положительный ПЦР-тест получили 4 407 жителей.

В Петербурге за последние сутки коронавирус обнаружили у 4 407 горожан.  Об этом сообщили в воскресенье, 21 августа, в оперативном штабе. 

Победить недуг смогли 2 173 пациента. Еще 146 зараженных попали в ковидные стационары, так как болезнь у них протекает в тяжелой форме. Ушли из жизни 14 жителей Северной столицы.

В России за минувший день COVID-19 подтвердился у 39,6 тыс. пациентов. Вылечиться смогли 22 тыс. больных. Еще 64 человека умерли. В больницу попали 1,8 тыс. россиян.

Ранее на Piter.tv: стало известно, как правильно вызвать врача на дом в период роста случаев COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: борьба с коронавирусом, ковидная статистика, подъем заболеваемости, число заболевших covid-19
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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