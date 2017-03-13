В Петербурге вновь выросло число заболевших COVID-19

За последние сутки положительный ПЦР-тест получили 4 407 жителей.

В Петербурге за последние сутки коронавирус обнаружили у 4 407 горожан. Об этом сообщили в воскресенье, 21 августа, в оперативном штабе.

Победить недуг смогли 2 173 пациента. Еще 146 зараженных попали в ковидные стационары, так как болезнь у них протекает в тяжелой форме. Ушли из жизни 14 жителей Северной столицы.

В России за минувший день COVID-19 подтвердился у 39,6 тыс. пациентов. Вылечиться смогли 22 тыс. больных. Еще 64 человека умерли. В больницу попали 1,8 тыс. россиян.

Ранее на Piter.tv: стало известно, как правильно вызвать врача на дом в период роста случаев COVID-19.

Фото: Piter.tv