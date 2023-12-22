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В Петербурге за последние сутки выявлено 169 новых случаев заболевания ковидом
Сегодня, 13:47
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В Петербурге за последние сутки выявлено 169 новых случаев заболевания ковидом

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В реанимации сейчас находятся 152 человека с коронавирусной инфекцией.

В Северной столице за последние сутки коронавирусом заболели 169 человек. Пять петербуржцев, у которых диагностировали ковид, скончались. Об этом сообщили в  ежедневной эпидемиологической справке Смольного на 10 января.

В городе развернуто более 2,8 тыс. коек для больных инфекцией. Занято свыше 1,8 тыс. мест. За минувшие сутки выписали из больниц более 130 пациентов.

В реанимации сейчас находятся 152 человека. Еще 34 зараженных подключены к аппаратам ИВЛ.

На данный момент в городе болеют 8,3 тыс. жителей. Из них 8,1 тыс. горожан получают бесплатную лекарственную помощь на дому.

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Фото: Piter.tv

Теги: здоровье, ковидная статистика, коронавирус, медицина
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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