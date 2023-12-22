Врач объяснил, как перепады температуры влияют на здоровье

Алексей Водовозов рассказал о том, как погодные условия сказываются на самочувствии людей.

Российский медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов объяснил телеканалу "360", как смена погоды влияет на здоровье людей и для каких категорий граждан это наиболее опасно. Специалист пояснил, что больше всего население чувствительно к изменению количества кислорода и воды в воздухе. При условии, когда влаги или кислорода становится больше или меньше, этот перепад могут почувствовать пациенты с уже имеющимися фоновыми патологиями.

Если, например, у человека ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, либо какая-то еще другая сердечно-сосудистая патология, то он будет чувствовать даже небольшие изменения по содержанию кислорода в воздухе. Алексей Водовозов, эксперт

Доктор заметил, что количество кислорода в воздухе уменьшается при резком потеплении, поэтому такое явление люди переносят хуже, чем обычное похолодание.Однако во время снижения температуры также уменьшается количество водяного пара в воздушном пространстве. При такой ситуации хуже себя чувствовать станут пациенты с хроническими заболеваниями легочной системы, так как для них важна влажность воздуха. В частности, речь идет о людях с такими диагнозами как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и прочее.

Дополнительно специалист рассказал о так называемая барометрической головной боли, которая присуща людям с очень характерной патологией. Алексей Водовозов заметил, что говорит о генетически предрасположенных людях. В качестве триггера для мигрени могут выступать резкие перепады атмосферного давления.

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Фото: Piter.tv