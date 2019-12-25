В Петербурге искусственный интеллект будет применяться в диагностике рака молочной железы

С помощью новой нейросетевой системы можно проводить анализ рентгеновской проекционной маммографии.

Инновационная система искусственного интеллекта (ИИ), разработанная командой российских экспертов, будет применяться в Петербурге для диагностики заболеваний молочной железы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С помощью новой нейросетевой системы можно проводить анализ рентгеновской проекционной маммографии. Система предоставляет врачам-рентгенологам протоколы исследований, которые содержат сведения о наличии или отсутствии признаков злокачественных новообразований молочной железы.



Эти данные, в сочетании с другой информацией о пациенте, будет использовать лечащий врач для назначения лечения. Одно из основных преимуществ искусственного интеллекта – снижение сроков постановки диагноза и повышение точности диагностики рака молочной железы. Всё это поможет врачам в принятии взвешенных решений и обеспечит более эффективное и качественное лечение этого вида рака.

Главный акушер-гинеколог Ленинградской области, директор Перинатального центра ЛОКБ Николай Коробков рассказал Piter.tv, почему важно регулярно посещать гинеколога и какие анализы необходимо сдавать каждой женщине, чтобы сохранить репродуктивное здоровье. По словам специалиста, главное правило заботы о здоровье — это профилактика.

Фото: Piter.tv