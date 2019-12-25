За сутки коронавирус выявили у тысячи петербуржцев

В реанимациях сейчас лежат 157 больных.

За минувшие сутки в Петербурге коронавирусом заразились 1028 человек. В городе наблюдается всплеск заболеваемости. Об этом сообщили в эпидемиологической справке Смольного на 27 декабря.

В Северной столице за последние 24 часа скончались пять пациентов, которые болели ковидом. В реанимациях сейчас лежат 157 тяжелых пациентов. Еще 43 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Пациентов с коронавирусом и пневмониями принимают в девяти городских стационарах. Для них выделили более 2,8 тыс. мест в больницах.

В стационарах сейчас находятся 2,3 тыс. людей с подтвержденным коронавирусом. За сутки выписали 393 пациентов.

Ранее на Piter.tv: Петербург вышел на первое место в России по смертности от коронавируса.

Фото: Piter.tv