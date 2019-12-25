Больше всего зараженных по-прежнему в Москве.

Число умерших от коронавируса россиян выросло до 76. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе против распространения инфекции. За последние сутки специалисты зарегистрировали 13 летальный случаев с пациентами с подтвержденным COVID-19. Медики рассказали, что от коронавируса погибли семеро зараженных в Москве, трое - в Подмосковье, двое - в Петербурге. Один человек скончался от инфекции в Пермском крае.

Напомним, что за последние сутки медики подтвердили 1459 новых случаев инфицирования коронавирусом по России. Зараженные найдены в 50 регионах страны. Большинство пациентов находятся в столице. Там госпитализировано 857 человек, Московской области - 199 человек, Петербурге - 44 человека, Брянской области - 40 человек. Общее количество пострадавших от коронавируса по РФ достигает более 10 тысяч человек.



