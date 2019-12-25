В Пермском крае от коронавируса скончался третий пациент

В Пермском крае от коронавируса кончался 3 человек.
РБК Пермь со ссылкой на пермский оперативный штаб по нераспространению коронавирусной инфекции сообщает, что на утро 8 апреля в регионе зафиксировано 32 случая коронавируса. Из них 6 человек выздоровели, 3 летальных исхода и 23 человека проходят лечение в медучреждениях.
Сегодня скончался 3 пациент с COVID-19. Это 69-летний мужчина, у которого были хронические заболевания (сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца).
Всего в больницах города по коронавирусу проходят лечение 50 человек, у 23 человек COVID-19 лабораторно подтвержден. У 27 человек пневмонии и ОРВИ, результаты анализов ждут из федеральной лаборатории.
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Фото: Piter.TV
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