Звезда российского сериала заразилась COVID-19

Галина Боб, звезда сериала "Деффчонки" получила положительный тест на коронавирус.

Звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб подхватила коронавирус.

Галина Боб в своем Instagram сообщила, что у нее положительный результат теста на коронавирус. Галина рассказала, что вместе с семьей самоизолировалась в своем загородном доме. Она очень тщательно соблюдала все меры предосторожности, особенно последние две недели, И даже приняла участие в челлендже про мытье рук, видео с которым опубликовала в Instagram.

Но каким-то образом Галина все же заразилась. Ее тест на коронавирус пришел с положительным результатом. Актриса отмечает, что у нее нет ни температуры, ни кашля и чувствует себя прекрасно, за исключением отсутствия обоняния.

После того, как Галина рассказала о своем диагнозе, пользователи соцсетей затравили актрису, чем доставили ей много переживаний.

Уж одно могу сказать, если я и ходила в магазин за продуктами и в аптеку ДО результата, то я делала это так, что людям со стороны некоторым это было даже смешно. В маске, в перчатках, ближе чем на 2 метра ни к кому!!! Бежала из прохода в магазине, если там кто-то был.... Да, я чемпион паники в этой всей ситуации, и именно поэтому, я делала точно всё, чтобы это прошло мимо меня! Галина Боб

Фото и видео:Instagram. Галина Боб