В Коми восемь пациентов c коронавирусом Эжвинской больницы находятся в реанимации

В Эжвинской больнице произошла вспышка коронавируса. У 58 больных коронавирусной инфекцией состояние легкой и средней степени тяжести.

В Эжвинской больнице Коми 8 пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии.

РИА Новости со ссылкой на Минздрав Республики Коми сообщает, что 8 пациентов Эжвинской больницы в тяжелом состоянии в реанимации. У 58 пациентов с коронавирусом состояние легкой и средней тяжести. Всего в данной больнице, которая после вспышки коронавируса закрыта на строгий карантин, 215 пациентов.

По состоянию на утро 9 апреля в регионе 150 случаев коронавируса нового типа. Из них 1 пациент выписан по выздоровлению, 3 человека скончались.

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Фото: стопкоронавирус.рф