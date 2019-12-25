Еще 18 человек заразились коронавирусом в Ленобласти

За все время на территории региона обнаружили 112 заболевших.

В четверг, 9 апреля, в Ленобласти зафиксировано 18 заражений COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тесты подтвердились у двоих жителей Тосно, троих граждан из Первомайского поселения и двоих жителей Рощино в Выборгском районе. Единичные случаи заражения выявлены в поселке Гончарово Выборгского района, поселке Саперное Приозерского района, Шлиссельбурге, СНТ Восход Кировского района, поселке Кузьмоловский, ДНП Андреевка и деревне Новосаратовка Всеволожского района, Мурино, Всеволожске, Тихвине и в поселке Корбалово Гатчинского района.

На данный момент количество зараженных в 47-ом регионе составляет 112 человек.

Ранее мы рассказали о том, что болезнь была выявлена у сотрудника Ленинградской АЭС.

Фото: Pixabay