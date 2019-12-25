Анна Нетребко находится в больнице с коронавирусной пневмонией

Певица рассказала об этом в своем инстаграм.

Анна Нетребко с коронавирусной пневмонией госпитализирована в больницу.

Оперная певица Анна Нетребко в своем инстаграм аккаунте рассказала своим подписчикам, что уже 5-ый день находится в больнице с коронавирусной пневмонией и скоро пойдет на поправку.

Уже 5 дней я нахожусь в больнице с Ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Анна Нетребко

Певица рассказала, что у нее было два варианта или продолжать оставаться дома и бояться заразиться, или начать выступления. Она выбрала второй вариант и не жалеет об этом.

Когда Нетребко почувствовала недомогание, она изолировалась, а затем обратилась в больницу за помощью. Кроме того певица сообщила, что у мужа выявили антитела, как и когда он перенес заболевание неизвестно. Анна Нетребко успокоила своих поклонников и попросила не волноваться.

Я рада, что для меня теперь это закончится Анна Нетребко

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Фото: Инстраграм Анна Нетребко