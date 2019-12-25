В Подмосковье девушка самовольно захоронила месячного сына

Причину смерти младенца установит экспертиза.

Молодая женщина самовольно захоронила месячного младенца на кладбище в Серпухове.

ТАСС со ссылкой на СК по Московской области сообщает, что 20-летняя женщина 19 сентября захоронила своего месячного сына на кладбище, расположенном около деревни Лукино го Серпухов. Захоронение было обнаружено, тело младенца без видимых следов насильственной смерти было извлечено.

Для установления точных причин смерти назначена экспертиза. Мать допрошена.

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