Младенец из Лодейного Поля умер, подавившись морковью

Мальчик находился в гостях у своей бабушки: женщина дала внуку кусок моркови, которым он подавился, после чего произошло перекрытие дыхательных путей. Подозреваемая задержана.

Вечером субботы, 3 июня, из приемного покоя Лодейнопольской межрайонной больницы поступила информация о поступлении в отделение годовалого младенца, который скончался в 20:11. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, мальчик находился в гостях у своей 42-летней бабушки: женщина дала внуку кусок моркови, которым он подавился, после чего произошло перекрытие дыхательных путей. Бабушка погибшего задержана на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото: Piter.TV